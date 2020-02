O norte-americano de origem sueca Mondo Duplantis bateu este sábado o recorde do mundo de salto com vara. No torneio indoor de Torun, na Polónia, saltou 6.17 metros, à segunda tentativa.

Duplantis suplantou o francês Renaud Lavillenie, que tinha saltado 6,16 metros em fevereiro de 2014.