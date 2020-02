Portimonense quer terminar com ciclo sem vitórias

O treinador do Portimonense acredita que a sua equipa pode discutir o jogo com o Sporting e terminar com ciclo de sete jogos sem vencer.

“Temos as nossas ideias e o processo está cada vez mais assimilado por parte dos jogadores. Sabemos que é um jogo difícil, mas também temos a nossa qualidade e queremos pôr um ponto final nesse ciclo”, refere Bruno Lopes.

O técnico dos algarvios acredita que o Portimonense vai “ter de sofrer em alguns momentos do jogo, saber defender”, mas que também terá oportunidades.

Sobre a saída de Bruno Fernandes para o Manchester United, Bruno Lopes considera que os leões têm agora “uma equipa menos previsível e mais dinâmica e que não joga tanto em função de um jogador.”

O Sporting – Portimonense, da jornada 20 da I Liga, está marcado para este domingo, a partir das 17h30. Há relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.