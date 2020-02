Cajuda quebra jejum do Leixões e Nacional empata em Mafra

O Leixões quebrou um jejum de dez jogos sem vencer, ao bater, este sábado, o Varzim por 1-0, no Estádio do Mar.

A equipa de Matosinhos não vencia desde 9 de novembro e entretanto já trocou de treinador. Saiu Carlos Pinto e entrou Manuel Cajuda, que vence na sua segunda partida no cargo.

O único golo foi apontado por André Claro, aos 64 minutos. Com este resultado, o Leixões sobe ao oitavo lugar, com 28 pontos, à condição. Varzim cai para o 11º, com 27.

Já o Nacional da Madeira, líder do campeonato, não foi além de um empate a uma bola no terreno do Mafra, uma das surpresas da II Liga.

Em Mafra, foi a equipa da casa que marcou primeiro, por Zé Tiago, aos 10 minutos. O Nacional empatou perto do fim, aos 73, por Camacho. O Nacional soma agora 40 pontos, mas pode ser apanhado pelo Farense, que tem 37 pontos e menos um jogo. Mafra é terceiro, com 35.

Outros resultados

Académico de Viseu 0-1 Feirense

Cova da Piedade 2-2 Penafiel