O Trabzonspor, com João Pereira, venceu o Genclerbirligi, de Candeias, por 2-0, em partida da jornada 21 da liga turca.

Os golos foram apontados por Jose Sosa e Anthony Nwakaeme.

Com este triunfo, o Trabzonspor passa a liderar o campeonato, com 41 pontos, os mesmo do Sivaspor.