O Atlético Madrid venceu o Granada, por 1-0, e regressou aos triunfos à jornada 23 da liga espanhola.

O golo do triunfo dos colchoneros, ainda sem o lesionado João Félix, foi apontado por Correa, logo aos seis minutos.

No Granada, o português Domingos Duarte foi titular e Gil Dias entrou na segunda parte.

Com este triunfo, o Atlético de Madrid sobe ao quarto lugar do campeonato espanhol, com 39 pontos, a 10 do líder Real Madrid, que ainda não jogou.