Moto GP. Miguel Oliveira melhorou tempos no segundo dia de testes na Malásia

O piloto Miguel Oliveira (KTM) melhorou oito décimos no segundo dia de testes de pré-temporada de MotoGP, que se realizam no circuito de Sepang, na Malásia.

O português fez 1.59,365 minutos na melhor volta do dia - a 10.ª das 42 que realizou -, conseguindo o 16.º tempo do dia, a 793 milésimos do mais rápido, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).

“Fizemos uma volta rápida de manhã bastante boa. Depois, continuámos a trabalhar durante o dia em diferentes afinações, no amortecedor de trás e na suspensão. Demos um grande passo naquilo que foi o nosso ritmo de volta. Estamos muito mais rápidos do que antes”, referiu Miguel Oliveira.

Este domingo há novos testes.