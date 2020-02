A seleção de sub-17 venceu a Coreia do Sul, por 3-0, na primeira jornada do Torneio Internacional do Algarve.

A equipa das quinas marcou por António Silva, João Tomé e Herculano Nabian.

Quem também esteve em campo foi a seleção de sub-16. Empate 4-4 contra a Holanda, na segunda jornada do Torneio de Desenvolvimento da UEFA.