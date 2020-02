Vinícius: "Ainda há muito campeonato, não esquecemos a vantagem que temos"

Carlos Vinícius, avançado do Benfica, acredita que as águias foram superiores ao FC Porto, apesar da derrota por 3-2 no clássico no Estádio do Dragão. O brasileiro recorda que a sua equipa continua quatro pontos na frente do campeonato.

"Eles tiveram três oportunidades. O lance do penálti ainda não vimos, mas não me pareceu assim. Dominámos o jogo, com a nossa identidade. Ainda há muito campeonato e não esquecemos a vantagem que temos. Saímos de cabeça levantada, quatro pontos são quatro pontos", disse, à Sport TV.

O ponta-de-lança esclarece que o caminho da equipa não estava dependente de um resultado no Estádio do Dragão.

"O trabalho vai continuar, ganhando, perdendo ou empatando aqui. Ainda há muito campeonato. Fizemos um bom jogo, tivemos posse de bola, mas isto é um clássico, um jogo grande", remata.