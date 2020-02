Lage desfaz polémica em torno de Gabriel

Bruno Lage garante que "está tudo bem" com Gabriel, depois do médio ter falhado o clássico contra o FC Porto. O técnico do Benfica mostrou ainda o seu descontentamento com a polémica criada em torno da sua ausência.

"Está tudo bem com o Gabriel. Passou o dia de hoje a fazer exames, não ficou no hospital, o que é uma boa notícia. Primeiro, temos de perceber onde estamos e o que queremos para o futebol e para a sociedade. Depois do último jogo até ao de hoje, fazerem-se determinados comentários sobre situações que não aconteceram é puramente ridículo. Tanta barbaridade que foi dita. Vão perceber o que se passou", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O técnico acha descabida a ideia que teria castigado Gabriel num jogo tão importante, e um jogador que "tem uma atitude tremenda".

"Quando entendem que um treinador do Benfica castigou o Gabriel num jogo tão importante, um jogador que tem sempre uma atitude tremenda e que já se lesionou em campo duas vezes. Por um jogo não ter corrido tão bem, por não ter comido a sandes de courato e do sumo com a equipa. Vocês não sabem se o jantar é obrigatório, ou o que se passou no lance em que fez o golo. Está a valer tudo, mas temos de ter calma. Queríamos vencer o jogo mas o nosso dia-a-dia é de muito profissionalismo. Direi a verdade. Quiseram fazer um caso, como quiseram fazer com o Jonas", remata.

Gabriel foi diagnosticado com uma "patologia ocular", segundo esclareceu o Benfica na sexta-feira. O diagnóstico definitivo do médio deverá ser anunciado nos próximos dias.