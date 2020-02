Benfica recebido por centenas de adeptos em Gaia

O Benfica foi recebido por centenas de adeptos à chegada à unidade hoteleira em Vila Nova de Gaia onde vai estagiar até à partida para o Dragão.

Os encarnados defrontam este sábado o FC Porto, em partida da jornada 20 da I Liga.

As duas equipas estão separadas por sete pontos, com vantagem para as águias.

A equipa de Bruno Lage não conta com Gabriel, que está com problema ocular, e Jardel, também lesionado.

O FC Porto – Benfica está marcado para este sábado, às 20h30.