Iberolux não é um frigorífico

Os dois jornalistas estrangeiros a trabalhar em Portugal analisam a primeira semana após o Brexit e a recusa de Boris Johnson a um acordo comercial com Bruxelas com base nas regras europeias.

O impacto que pode ter a epidemia do novo coronavírus é outro dos destaques desta edição.



No plano nacional, o Visto de Fora debate as polémicas que marcaram a aprovação do Orçamento do Estado.



E numa altura em que está de regresso o debate sobre a legalização da eutanásia, Olivier e Begoña contestam a prioridade que alguns partidos dão a esta matéria, em detrimento da aposta em cuidados paliativos.