Cortina desceu cedo demais. Madonna acusa 'London Palladium' de “censura”

Depois dos concertos que deu em Portugal, Madonna seguiu para Londres, onde foi recebida no “London Palladium” para mais espetáculos inseridos na digressão “Madame X”.

Na última quarta-feira, a cantora norte-americana atrasou o concerto e, às 23h00, hora apontada para o final do concerto, a gerência da sala decidiu descer a cortina do palco e desligar as luzes e o som.

O problema é que o espetáculo ainda não tinha terminado, faltava uma música para o final. Apesar das circunstâncias, Madonna não desistiu e, com a ajuda do público, dos seus músicos e dos seus bailarinos, a rainha da pop continuou o concerto em frente às cortinas.

Na quinta-feira, a artista recorreu às redes sociais para explicar o que tinha acontecido, publicando um vídeo do momento.

“Passavam cinco minutos depois do nosso prazo das 23h00. Tínhamos mais uma música para tocar e o “The Palladium” decidiu censurar-nos ao descer a cortina de ferro que pesa nove toneladas. Felizmente, eles pararam a meio e ninguém ficou ferido”, lê-se na descrição do vídeo.