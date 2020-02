Só falta Luiz Phellype ao Sporting

Luiz Phellype é a única baixa no plantel de Jorge Silas para o jogo com o Portimonense. O ponta de lança recupera de lesão e não volta a jogar esta época. O Sporting defronta o Portimonense, no domingo, em Alvalade.

É o primeiro jogo em Alvalade, após a saída de Bruno Fernandes para o Manchester United. Os leões estão no 4.º lugar da classificação, com os mesmo 32 pontos que o Famalicão e um ponto atrás do Sporting de Braga.

O Portimonense está no penúltimo lugar e não ganha há sete jornadas. O jogo, a contar para a jornada 20, realiza-se às 17h30. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.