Decisão sobre AG de destituição no Sporting será "unânime"

O Sporting garantiu, esta sexta-feira, que a decisão sobre a possível realização da assembleia geral de destituição da direção de Frederico Varandas será tomada "por unanimidade" e divulgada na terça-feira.

O comunicado do clube de Alvalade contraria uma notícia publicada no jornal "A Bola", que dizia que havia divergências, no seio da Mesa da Assembleia Geral, liderada por Rogério Alves, sobre a decisão final.

"Tal como anunciado anteriormente, a decisão da Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal será divulgada dia 11 e, seguramente, será por unanimidade", esclareceu o Sporting, no site oficial.

O Sporting lamenta as "tentativas de causar confusão e desinformação no universo" do clube e diz aos adeptos o que devem fazer: "Ignorar."