"Oásis espiritual". Fátima recebeu mais de seis milhões de peregrinos em 2019

Um total de 6,3 milhões de peregrinos participaram, em 2019, nas mais de 10 mil celebrações oficiais e particulares que se realizaram no santuário de Fátima.



Segundo dados divulgados esta quinta-feira no encontro anual de hoteleiros de Fátima, 79,8% eram portugueses e 20, 2% eram estrangeiros.

Quase 57% vieram do continente europeu, sobretudo de Espanha, Itália e Polónia, 24,2% do continente americano e 16,7% da Ásia.

A Capelinha das Aparições foi o espaço mais visitado pelos peregrinos.



Estes números traduzem, segundo o bispo da diocese de Leiria-Fátima, D. António Marto, o sentimento de que Fátima é um oásis no meio do vazio espiritual que perpassa a sociedade atual.

“Nós hoje assistimos a uma crispação das relações entre as pessoas, uma difusão da violência como se fosse a coisa mais normal para resolver os conflitos, porque não há riqueza interior, não há o sentido da vida, de orientação, de referências para isso. Fátima, nesse sentido, é um oásis espiritual, onde as pessoas vêm, saem daqui com o coração cheio, em paz, com a alma enriquecida, carregadas com nova energia”, afirma D. António Marto.

Neste encontro, o reitor do santuário revelou que, em 2020, vão ser assinalados três centenários particularmente relevantes: o da morte de santa Jacinta Marto, o da Imagem de Nossa Senhora de Fátima venerada na Capelinha das Aparições e o início do ministério episcopal de D. José Alves Correia da Silva na Diocese de Leiria.