É preciso que a Igreja seja “contagiante e se torne importante na vida das pessoas”

Transformar “a sua Igreja de manutenção numa Igreja missionária” é o propósito deste encontro designado por E+novar 20. O ‘E’ é de “evangelizar” mais o inovar. Significa “evangelizar de uma forma nova”, explica João Perloiro, ligado à organização deste evento do Alpha Portugal.

O que se pretende “é propor à Igreja olhar para dentro de si própria e perceber de que forma se pode abrir mais ao mundo e à sociedade. Propor novas formas de chegar a todos, de estar mais aberta. A ideia é, no fundo, pensar que as paróquias têm de fazer todo o esforço para passar de uma política de manutenção a uma política de missão. Estamos centrados em chegar a todos aqueles que estão à nossa volta”.

Por isso, é necessário “concentrarmo-nos na hospitalidade”. Este responsável reconhece que “uma das coisas que a certa altura já não fazemos com todo o cuidado é na forma como recebemos aqueles que se aproximam e que têm dúvidas”. Nesse sentido, defende que ser muito importante estar abertos a todos aqueles que são diferentes, “para lhes podermos testemunhar o que é ser cristão e o que é viver em Igreja e em comunidade”.

Daí o mote deste encontro “Unir para construir”, diz João Perloiro, porque “temos que unir todos, para podermos construir um mundo melhor e uma Igreja mais forte”. E acrescenta “há tantas mais coisas que nos são transversais, que nos unem, do que aquelas que nos afastam. Portanto, temos que unir para construir e construir para unir. Temos que trabalhar nestas duas áreas importantes”.

Este é “um verdadeiro desafio”, sublinha, “um desafio de unidade”. E aproveita para lembrar o que disse o Papa, “que quer que sejamos uma Igreja como se fosse um hospital de campanha e não uma Igreja arrumadinha, com as coisas todas muito certinhas. É precisamente essa imagem que se quer passar, é que não podemos estar muito preocupados com a forma como está a nossa casa, estarmos, por exemplo, a repararmos os telhados das nossas igrejas com muito cuidado, em vez de usarmos esse dinheiro para investirmos na missão, para chegarmos a todos os que estão à nossa volta e que têm dúvidas e que estão à procura”.

A ideia é, então, “concentrar todos os esforços na forma como fazemos a hospitalidade, na forma como tornamos a Igreja algo relevante e importante na vida das pessoas”.

Entre palestras e workshops, este encontro ecuménico vai reunir no Centro de Congressos do Estoril sacerdotes, pastores e leigos empenhados na transformação da Igreja. Entre os convidados, destaque para o Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, o Padre Jorge Silva Santos, Pároco nas Igrejas de S. João Baptista e S. José, em Coimbra e Fernando Santos, o treinador da Seleção Portuguesa de Futebol.

Vão ser debatidos temas relevantes, serão apontados caminhos, haverá partilha de experiências neste encontro que pretende “dar palco a todas as interrogações e questões”.

Fica o repto do Padre Jorge Silva Santos: “precisamos de líderes que consigam unir as suas comunidades. Queremos inúmeros discípulos missionários que, de acordo com o seu carisma, saiam a anunciar a Boa Nova e apoiem a construção da Igreja”. E ainda um convite: “se é uma pessoa que procura uma forma de mudar o futuro da sua paróquia, comunidade ou igreja, esta é a sua oportunidade”.

O que é o Alpha Portugal

Trata-se de um “instrumento que serve para todos os cristãos utilizarem.

Nasceu na Igreja Anglicana Inglesa e que “de repente começou a ser usado por todos os cristãos de todas as tradições”.

Baseia-se em algo muito simples, explica João Perloiro: “convidar as pessoas para um jantar, são recebidas como convidadas do Senhor. Depois do jantar é apresentado um tema e é debatido à mesa. Ao fim de uma série de jantares, em que as pessoas têm a liberdade de vir ou não vir, não se comprometem com nada, acabam por perceber que são bem-vindas à Igreja, querem ficar e fazer a experiência de comunidade. E isso de repente renova as paróquias”.

Este é um instrumento que é “proposto a todas as paróquias, a todas as Igrejas Cristãs, para que o utilizem no sentido de fazer crescer e dinamizar a sua própria Igreja”.