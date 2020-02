Sérgio deitou fora o mapa da Luz e desenhou um novo para o clássico do Dragão

Sérgio Conceição não se apoia na vitória na Luz, na primeira volta, para desenhar o mapa do triunfo sobre o Benfica no Dragão.

"Todos os jogos são diferentes. A história não vai ser igual. O importante é olhar para o Benfica neste momento e perceber o que temos de fazer para ganhar o jogo, que é o nosso objetivo. Preparar o jogo de amanhã [sábado] em função do que tem sido a dinâmica do Benfica. Estamos preparados", afiançou o treinador do FC Porto, esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão da partida da 20.ª jornada.

Ainda assim, Sérgio assumiu que gostaria de repetir o resultado final do clássico anterior, um jogo em que o FC Porto teve "momentos bastante bons, principalmente pela forma como condicionou o adversário".

O FC Porto chega ao clássico do Dragão com menos sete pontos que o Benfica, pelo que só a vitória deverá permitir a reentrada na luta pelo título. Sérgio Conceição preferiu salientar, no entanto, que o campeonato será decidido pelos 14 jogos seguintes.

"É um jogo importante. Decisivos são os 14 seguintes. São três pontos que, se ganharmos, o adversário não ganha. É muito importante, sem dúvida nenhuma", assumiu o técnico portista.

"Benfica extremamente forte"

Sérgio espera "um Benfica extremamente forte, dos mais fortes dos últimos anos", contudo, está ciente de que o rival tem pontos fracos. Nomeadamente, a transição defensiva, "porque mete muita gente a atacar, é uma equipa muito perigosa a atacar e faz muitos golos".

O treinador do FC Porto alertou, de resto, que também a sua equipa tem de "melhorar o equilíbrio defensivo":

"Temos sofrido mais golos que habitual, estamos atentos a isso. Temos de olhar para o todo, para a dinâmica da equipa, e perceber qual é a origem desses golos. Estamos a trabalhar nisso, como noutros aspetos da organização defensiva e com bola."

Apesar de apontar uma falha à própria equipa, Sérgio Conceição considera que os media têm sido injustos para com o FC Porto, no que toca à análise da qualidade de jogo.

"Depois do jogo com o Vitória de Setúbal e a qualidade que a equipa demonstrou, ver aquilo que não se escreveu foi injusto. Tenho grandes jogadores, que emprestam ao jogo momentos de grande classe. Essa qualidade e criatividade que eles têm é pouco realçada. Esses grandes momentos não se falam", lamentou o treinador.



O FC Porto-Benfica, da 20.ª jornada do campeonato, está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.