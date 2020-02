Sérgio Conceição espera que Soares Dias "não se note em campo"

Sérgio Conceição espera que a arbitragem do clássico entre FC Porto e Benfica esteja à altura da qualidade que atribui a Artur Soares Dias.

O árbitro do Porto foi o escolhido para dirigir o encontro, com Tiago Martins como videoárbitro. Em conferência de imprensa de antevisão da partida, o treinador do FC Porto salientou que Soares Dias "tem todo o potencial e toda a qualidade para que [a arbitragem] corra bem".

"Não tenho motivos para duvidar de alguma coisa. Da nossa parte, vamos fazer tudo para que o árbitro não se note em campo, que é o maior elogio que se pode fazer a uma equipa de arbitragem, e que sejam os jogadores a decidir o jogo", concluiu o técnico portista.

O FC Porto-Benfica, da 20.ª jornada do campeonato, está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.