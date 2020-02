Sérgio Conceição defende Marega

Sete golos, exibições sem o fulgor das duas últimas épocas, menos explosivo, menos decisivo. Não é esta a imagem que Sérgio Conceição tem do Marega, versão 2019/2020. Questionado sobre se o desempenho aquém do esperado do maliano era apenas um momento, o treinador orientou a resposta noutro sentido.

"A distância que o Marega faz em cada jogo, a forma como se entrega, o espírito que tem dá-nos sempre garantias. Há períodos em que faz mais ou menos golos, mas recordo uma coisa, e não falo dos mais de 50 golos que tem: entre aquilo que deu e custou, o Marega está num patamar completamente oposto. Temos de dar os parabéns ao Marega pelo trabalho que tem feito comigo", reconhece

"Pode não ter um estilo muito bonito mas marcou em Alvalade e na Luz. isso não é coincidência. As pessoas olham só para o controlo de bola e não para o movimento que ele faz, que é super importante para a equipa. Ele tem sido criticado de forma injusta", conclui Sérgio, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Benfica.



Pepe está melhor

Danilo está fora do clássico, devido a lesão, e Pepe está em dúvida. Sérgio Conceição revela que o central "está um bocadinho melhor". Pepe está lesionado há um mês e o treinador tem optado pela dupla Marcano/Mbemba.



O FC Porto-Benfica, a contar para a 20.ª jornada da I Liga, está marcado para as 20h30. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.