Pepe corre para o clássico

Pepe poderá ser novidade de Sérgio Conceição, este sábado, no clássico com o Benfica. Depois de Sérgio Conceição ter dito que o central "está um bocadinho melhor", o FC Porto emitiu o boletim do treino com Pepe a fazer treino integrado condicionado.

Sem jogar há um mês, desde que se lesionou em Alvalade com o Sporting, o internacional português passa a ser dúvida e possibilidade para o jogo com os campeões nacionais. Danilo e Aboubakar, limitados a treino condicionado e trabalho de ginásio, estão, definitivamente, fora do clássico.

O jogo, a contar para a jornada 20 da I Liga, é este sábado, às 20h30, no Dragão. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.