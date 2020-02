Rui Rio quer recuperar lugares autárquicos perdidos

O presidente do PSD, Rui Rio, quer recuperar nas eleições autárquicas de 2021, os lugares perdidos pelo partido em 2013 e 2017. Essa foi a meta definida por Rui Rio na abertura do 38º Congresso do PSD, que decorre este fim-de-semana em Viana do Castelo, com o líder do PSD a eleger, claramente, as eleições autárquicas como o momento para aferir o peso do PSD e também a sua liderança.

Em 2009, o PSD tinha a presidência de 138 câmaras, atualmente tem 98, em resultado das eleições autárquicas de 2017, que acabaram por levar à saída de Passos Coelho.

“Temos, em 2021, de recuperar o terreno perdido em 2013 e em 2017. Recuperar presidentes de câmara, mas também vereadores e eleitores de freguesia”, disse Rui Rio no seu discurso de abertura do Congresso, já depois de ter eleito as eleições autárquicas como o principal momento para medir a força do partido.

“A implantação de uma força partidária mede-se, em primeiro lugar, pela dimensão da sua presença nas autarquias locais. Mais do que o número de deputados que consegue eleger para a assembleia da República, é o número de autarcas eleitos que, do ponto de vista estrutural, mede a verdadeira força de um partido na sociedade”, defendeu Rui Rio, num discurso em que elogiou o poder local como o melhor gestor das finanças públicas.

“Foi a administração central que, na sua irresponsabilidade e na sua incompetência endividou Portugal muito para lá dos limites do aceitável”, afirmou Rui Rio, defendendo “a descentralização e a desconcentração” da vida política e administrativa. “As verbas geridas pelas autarquias locais têm hoje uma regulação financeira que obriga ao rigor e ao equilíbrio, enquanto que o Estado central gasta com fraco controlo de gestão e com exagerado recurso à arbitrariedade”, criticou o líder reeleito do PSD.

Em termos eleitorais, Rui Rio também apontou como meta a recuperação da liderança do Governo Regional dos Açores. “É urgente libertar os Açores da lógica socialista que tem vindo a imperar e conseguir eleger um novo governo regional que volta a conduzir os açorianos à senda do progresso e do desenvolvimento”, disse Rui Rio, num discurso que assumiu logo no início que seria mais dirigido ao interior do partido.

