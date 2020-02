Pinto Luz disponível para “as lutas mais difíceis"

“Estou aqui para ouvir o líder do partido” – foi a frase que Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara de Cascais e um dos candidatos nas eleições diretas do PSD, repetiu várias vezes à chegada ao 38.º Congresso do PSD, que decorre este fim-de-semana em Viana do Castelo. Nas, apesar de não se quer estender em declarações, Pinto Luz acabou por se declarar disponível para a luta nas eleições autárquicas.

“Estou disponível para as lutas mais difíceis, estou sempre disponível para o meu partido”, afirmou Pinto Luz, depois dos jornalistas insistirem em perguntar se está disponível para uma candidatura autárquica.

“É extemporâneo estarmos a falar sobre isso”, tinha começado por dizer o autarca de Cascais, que já foi presidente da distrital de Lisboa do PSD e é apontado, dentro do PSD, como um possível candidato autárquico à capital.

Miguel Pinto Luz, que teve 9 por cento na primeira volta das eleições diretas, a 11 de janeiro, fala no Congresso este sábado, como confirmou à chegada. O primeiro dia, disse, é para ouvir o líder eleito. “É com enorme expetativa que estamos aqui para o ouvir”, afirmou colocando o tempo da disputa pela liderança para trás das costas.

Houve um momento para discutir a liderança, a liderança foi discutida, hoje estou aqui para ouvir o presidente eleito”, afirmou Pinto Luz, que não irá participar em nenhuma lista de candidatos para os órgãos nacionais do PSD, nomeadamente para o Conselho Nacional do partido, que é o principal órgão entre congressos.

A representação de Pinto Luz, nos órgãos do PSD, irá fazer-se por interposta pessoa. Bruno Vitorino, da distrital de Setúbal e um dos principais apoiantes de Pinto Luz nas eleições diretas, costuma apresentar lista ao Conselho Nacional e assim fará neste congresso.