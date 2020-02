Montenegro é mais “um como os demais"

Luís Montenegro diz que é mais “um como os demais” no PSD. O candidato derrotado à liderança do partido falou à chegada ao Congresso de Viana do Castelo.

“Vou fazer o que sempre fiz nos congressos, que é estar com os meus companheiros, participar, fazer aquilo que os outros fazem. Sou um como os demais. Não esqueço a responsabilidade que recai sobre mim”.

Comentando as declarações de Alberto João Jardim, que pediu o fim das traquinices no PSD, Montenegro lembrou que o antigo líder madeirense “tem vários momentos de traquinice, é muito castiço enquanto político”.