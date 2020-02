Liga Chinesa em Portugal convida líderes políticos a visitar lojas e restaurantes

A melhor maneira de mostrar que se tem confiança nos chineses em Portugal é visitar os espaços comerciais desta comunidade, diz o presidente da Liga Chinesa no nosso país.

“Estar mais próximo, por exemplo, e fazer uma visita às lojas chinesas, almoçar ou jantar nos restaurantes chineses”, indica na Renascença, nesta sexta-feira de manhã.

Ressalvando que não tem sentido uma mudança de atitude dos portugueses devido ao surto do coronavírus, Y Ping Chow considera que as autoridades portuguesas poderiam dar o exemplo e o desafio já foi aceite pelo presidente da Câmara de Vila do Conde.

“Tive uma reunião com o presidente da Câmara de Vila do Conde, que ele aceitou e de bom agrado. Acho que isto é credibilidade e confiança e um apoio muito grande para a comunidade chinesa”, conclui.

Entrevistado no programa As Três da Manhã, o presidente da Liga Chinesa em Portugal revela que já convidou para um encontro “a senhora secretária de Estado [das Comunidades, Berta Nunes] e estamos a acertar a data”.