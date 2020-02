Comboios. Clientes são os mais prejudicados com mau estado da via, diz especialista

“Não é positivo”, diz o especialista sobre o resultado da auditoria do TdC, chamando a atenção também para os custos crescentes decorrentes da falta de manutenção atempada das vias.

Francisco Furtado, também autor do livro "A Ferrovia em Portugal", reage assim ao relatório do Tribunal de Contas (TdC), conhecido na quinta-feira à noite e segundo o qual há várias infraestruturas em Portugal – nomeadamente, linhas de comboio – a precisar de investimento urgente.

“As pessoas, no seu dia-a-dia, podem verificar isto”, refere, dando como exemplo o Alfa Pendular, que “em 2007/2008 fazia a viagem Lisboa-Porto em duas horas e 35 minutos, mais ou menos; hoje, está mais perto das três horas e parte da razão são estes problemas que existem”.

“A infraestrutura é desenhada para uma certa velocidade, para prestar um certo nível de serviço, se existe degradação, se não existe manutenção, o que acontece é que tem que se reduzir esse nível de serviço e as velocidades têm que ser reduzidas”, refere à Renascença Francisco Furtado, o analista do Fórum Internacional dos Transportes.

Há cerca de 10 anos, o comboio Alfa Pendular demorava menos tempo a fazer a ligação Lisboa/Porto do que hoje. O “estado insatisfatório” em que se encontra a linha, como diz o Tribunal de Contas, é o responsável por tal aumento no tempo da viagem.

A auditoria do Tribunal de Contas pede ao Governo (...)

“A ferrovia, para poder garantir condições de segurança, bons níveis de serviço e até estas tarefas de manutenção serem feitas de maneira económica, precisa de acompanhamento permanente, de monitorização permanente e de manutenção atempada”, afirma.

“Quando isso não acontece, não só os níveis de serviço se degradam, como a qualidade dos serviços prestados aos passageiros é pior, existem custos e depois as intervenções que são necessárias para recuperar são mais caras”, sublinha.

Logo, as condições de serviço ficam bastante limitadas, “o que torna a oferta ferroviária menos apetecível também”, conclui o especialista, autor de vários artigos e relatórios sobre a ferrovia, novos sistemas de mobilidade e descarbonização dos transportes.

A Renascença já pediu comentários e reações à auditoria do TdC ao Ministério dos Transportes, à Infraestruturas de Portugal, à Ordem dos Engenheiros e a vários especialistas em transportes, mas apenas o gabinete do ministro Pedro Nuno Santos (Infraestruturas e Habitação) remeteu explicações para esta sexta-feira de manhã, à margem do Conselho de Ministros.