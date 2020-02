94 obras desaparecidas da coleção do Estado? Não, afinal são 112

O número oficial do Ministério da Cultura apontava para 94, mas segundo avança o jornal “Público”, a tutela não sabe onde estão 112 obras de arte, entre elas várias fotografias que deveriam estar à guarda do Centro Português de Fotografia.

De acordo com o diário, há pelo menos 18 fotografias entre as obras que desapareceram da coleção do Estado.

Deste grupo fazem parte, por exemplo, Nazaré (1958), de Carlos Afonso Dias; The Taj Mahal (1870), de Thomas Rust; Oxen (1960), de Leon Levinstein; Man, Boat (s/data), de Margaret Monck; Ecuador (1982) e Ethiopie (1984), de Sebastião Salgado; e Migrant Mother (1936), de Dorothea Lange, uma das fotografias mais icónicas do século XX.

Estas fotos foram compradas por Jorge Calado no final dos anos 80.

O gabinete da ministra Graça Fonseca justifica a não-inclusão destas 18 imagens alegando que não fazem parte da Colecção de Arte do Estado de 1997, mas antes da Colecção Nacional de Fotografia.



Iniciada em 1976, a coleção de arte contemporânea do Estado é composta por mais de um milhar de obras de arte que se encontram dispersas por diversas instituições e organismos, na sequência da celebração de protocolos de depósito, de comodato ou de cedência.



A ministra da Cultura vai remeter à Procuradoria-Geral da República o relatório da Direção-Geral do Património Cultura (DGPC), que conclui existirem 94 obras de arte do Estado português desaparecidas.

De acordo com a tutela, cerca de 80% da coleção encontra-se em depósito em quatro instituições: Fundação de Serralves, no Porto, Centro Cultural de Belém, em Lisboa, Câmara Municipal de Aveiro/Museu de Aveiro e no Centro Português de Fotografia/Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Os restantes 20% encontram-se dispersos por cerca de uma dezena de "locais tipicamente públicos", resultado de políticas de empréstimos aplicadas ao longo das quatro décadas de vida da coleção.