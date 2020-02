Resultados finais das primárias do Iowa. Buttigieg vence por margem mínima

O antigo "mayor" de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg, venceu por uma margem ínfima as primárias no Iowa.

Depois de um atraso na divulgação da totalidade dos resultados do "caucus", devido a um problema informático na contagem dos votos, Buttigieg bateu o número de delegados estaduais de Bernie Sanders.

Na segunda-feira, noite da eleição, ambos os candidatos declararam-se vencedores da corrida. No entanto, após a contagem dos resultados na sua totalidade, o renhido confronto entre ambos os candidatos revelou-se esclarecido.

Buttigieg, 38 anos, ficou à frente do "veterano" Sanders, 78, por uma décima: recolheu 26,2% dos votos, face aos 26,1% de Bernie Sanders. Em delegados são 564 contra 562.

A derrota de Warren e Biden

Na terceira posição, ficou a senadora Elizabeth Warren com 387 delegados (18% dos votos), seguida do ex-vice-presidente Joe Biden, que não conseguiu mais do que 341 delegados (15,8%) e da senadora Amy Klobuchar, com 264 (12,3%).

Com estes resultados, o Partido Democrata no Iowa deverá agora repartir os 41 delegados que em julho vão participar na Convenção Nacional Democrata, no Wisconsin, para eleger o candidato que vai concorrer contra Donald Trump, do Partido Republicano, nas presidenciais de novembro.

Os resultados da primeira etapa das primárias norte-americanas surgem depois de contabilizados os dados correspondentes à totalidade das áreas de voto. Horas antes, o presidente do Comité Nacional do Partido Democrata, Tom Perez, pediu a revisão dos resultados, após a recontagem que, segundo o jornal New York Times, fica marcada por "dezenas de erros".



A contagem dos votos prolongou-se durante os últimos três dias, devido a problemas técnicos identificados na aplicação que deveria ajudar na contagem das intenções de apoio dos eleitores.

A próxima etapa das primárias acontece em New Hampshire, a 11 de fevereiro. Depois dos problemas informáticos, o Partido Democrático do Nevada, que acolhe a etapa de 22 de fevereiro, já anunciou que vai prescindir da aplicação utilizada no Iowa para contabilizar os votos do "caucus".