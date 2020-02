Coronavírus. Japão regista mais 41 novos casos em cruzeiro de quarentena

As autoridades japonesas anunciaram terem detetado 41 novos casos de infeção pelo coronavírus chinês a bordo de um cruzeiro, sob quarentena no porto de Yokohoma, a sul de Tóquio.

Com estes casos, elevam-se a 61 o número de pessoas contagiadas no navio Diamond Princess, sem incluir um residente de Hong Kong infetado que saiu do navio na região administrativa especial chinesa. Assim, o número total de infetados no Japão subiu para 86.

Em conferência de imprensa, o Ministro da Saúde japonês, Katsunobu Kato, informou que 21 dos 41 novos casos confirmados são japoneses, mas não precisou a nacionalidade das restantes pessoas.

Os restantes 20 casos registados a bordo do cruzeiro tinham sido detetados em datas anteriores e os infetados foram já levados para centros médicos de Tóquio e de outras localidades próximas, onde estão a receber tratamento.