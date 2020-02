Entre Harden e LeBron, quem brilha é Westbrook

No duelo entre LeBron James e James Harden, quem brilhou foi Russell Westbrook. Os Houston Rockets foram a Los Angeles derrotar os Lakers, por 111-121, num jogo em que "Brodie" ultrapassou os 20.000 pontos na carreira.

Westbrook foi decisivo para a vitória dos Rockets, com 41 pontos, numa noite mais apagada de Harden e LeBron, as grandes estrelas das duas equipas - o Rei amealhou 18 pontos e 15 assistências (mesmo assim roçou o triplo-duplo, com nove ressaltos) e Harden ficou pelos 14 pontos. Nota, ainda, para a contribuição de Anthony Davis, que somou 32 pontos e 13 ressaltos.

Com este resultado, os Lakers, que já não têm o fulgor do início da temporada, continuam a perder terreno na liderança da Conferência Oeste - registam 38 vitórias e 12 derrotas, apenas mais dois triunfos que o segundo classificado, os LA Clippers. Os Rockets estão no quarto lugar, com 33 triunfos e 18 derrotas.

Todos os resultados



New York Knicks-Orlando Magic, 105-103

Chocago Bulls-New Orleans Pelicans, 119-125

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers, 112-101



Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs, 125-117



Los Angeles Lakers-Houston Rockets, 111-121