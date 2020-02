​Eurico antevê clássico desprendido. “FC Porto tem de ganhar e Benfica não pode perder”

O antigo jogador Eurico Gomes, o único da história do futebol português que foi campeão nos três grandes, considera que o clássico entre FC Porto e Benfica será decisivo nas contas do campeonato.

“O jogo é determinante para uma melhor clarificação da luta pelo título. O Benfica com um empate ou com uma vitória, com 14 jornadas até ao fim da prova, não irá para facilitar nos jogos em casa e tem capacidade para ir controlando os jogos fora. O Porto, se vencer, terá até ao fim oito jogos em casa e seis fora e muita água correrá por debaixo das pontes”, analisa Eurico Gomes, em entrevista a Bola Branca.

Benfica mais tranquilo no campo emocional

Eurico jogou 22 clássicos: sete com a camisola do Benfica e 15 pelo FC Porto. O antigo jogador usa a experiência acumulada para antever os aspetos que podem ser marcantes do desenrolar do FC Porto-Benfica.

“A parte emocional vai contar muito. E a diferença de sete pontos entre as equipas pode tornar o jogo mais solto e desprendido. Infelizmente nos jogos há hoje elementos estranhos, designadamente a barbaridade com se apitam os jogos e se analisa o VAR. Isso pode desequilibrar. No resto, o jogo será equilibrado, interessante e desprendido. Em igualdade de pontuação seria mais tático, estratégico e tímido. Aqui não, porque o Porto tem que ganhar e o Benfica não pode perder”, sustenta o antigo jogador.

No plano técnico, Eurico Gomes antecipa o comportamento provável das equipas no clássico: “As equipas irão apresentar-se cada uma ao seu estilo. O Porto mais batalhador e o Benfica com um coletivo mais técnico e harmonioso.”

O antigo jogador não elege um favorito, mas dá vantagem ao Benfica, no capítulo emocional. “A responsabilidade do jogo é do Porto. Pela experiência de todos os clássicos que vivi, o Benfica estará no jogo com mais tranquilidade porque o Porto está mais atrasado na classificação e joga em casa. A responsabilidade dobra para o Porto”, conclui.

Pepe jogará se estiver a 80%

O FC Porto tem Danilo e Pepe em dúvida. Eurico Gomes acredita em Danilo no onze e considera que Pepe jogará, mesmo que não esteja a 100%.

“Não podendo jogar quer um quer outro, farão falta porque são dois pilares e instrumentos fundamentais na zona central do terreno. Mas acredito que Danilo irá jogar. Não alinhou no último jogo a pensar neste. E Pepe se estiver a 80% também jogará porque nestes encontros é mais importante a experiência do que o ritmo”, argumenta.

Eurico Gomes, de 64 anos, jogou no Benfica de 1973 a 1979. E representou o FC Porto de 1982 a 1987. Foi seis vezes campeão nacional. Duas por cada um dos três grandes do futebol português.