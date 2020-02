Estádio do Basingstoke Town está à venda no eBay sem conhecimento do dono

Uma misteriosa conta está a vender partes do Camrose Stadium, casa do Basingstoke Town, sem conhecimento do dono do clube.

O utilizador em causa, Jeanne2150, está a vender parte das bancadas por 2.125 euros e o cortador de relva por 159. O sistema de irrigação e os regadores custam 5.900 euros. As casas de banho estão à venda por 99 pence, ou seja, 1,12 euros, à taxa de conversão atual - uma delas já foi vendida.

Contactado pela "Basingstoke Gazette", jornal que descobriu a história, o dono do Basingstoke Town, Rafi Razzak, revelou desconhecer que o estádio do clube está à venda e garantiu que nada tem a ver com isso.

O Basingstoke joga nas divisões inferiores de Inglaterra.