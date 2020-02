Governo quer 5G "em toda a sua plenitude na nossa economia"

Aragão Azevedo não antecipou, contudo, quaisquer expectativas da parte do Governo sobre o valor que poderá resultar do leilão. “Não está quantificado”, afirmou.

No final do Conselho de Ministros, Pedro Nuno Santos referiu que a estratégia prevê que o dinheiro do leilão de frequências seja canalizado para um fundo de transição digital a ser criado para o efeito.

Pedro Nuno Santos sublinhou ainda que o “fundamental” para o Governo “é que as nossas empresas, as empresas que consigam as licenças, tenham a capacidade e invistam na qualidade do serviço e na cobertura em particular”.

O 5G começa este ano e prolonga-se até 2025. Nos próximos três anos, são vários os serviços e instituições que deverão usufruir deste serviço de comunicações rápidas.

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) prevê que o leilão tenha uma decisão em abril, sendo cumprido em junho e que, "entre julho e agosto", esteja implementado, segundo afirmou o presidente do regulador, João Cadete Matos, em 9 de janeiro.

Segurança em risco?

Questionada sobre a eventual entrada da operadora chinesa Huawei neste processo, após o debate e a polémica na Europa e no mundo sobre questões de segurança e até de eventual espionagem, o Governo remeteu a questão para o grupo de trabalho criado por esta resolução.

Um grupo de trabalho que, como anunciou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, "avaliará de forma permanente o risco a nível nacional e a segurança das redes 5G e aplicarás as medidas que, no quadro europeu, tem vindo a ser definidas".