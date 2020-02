Brexit, zero tarifas e zero quotas?

Bruxelas e Londres têm agora onze meses para um acordo sobre a sua relação futura. A 31 de Dezembro acaba o período vigente de transição, durante o qual é tudo mais ou menos igual que antes do Brexit, os portugueses ainda podem viajar para o Reino Unido apenas com o cartão do cidadão, para citar um dos exemplos.

Agora segue-se uma espera de três semanas até que Michel Barnier e a sua equipa se reúnam com os negociadores de Boris Johnson. Nesse diálogo a União Europeia irá tentar um acordo de zero tarifas alfandegárias e zero quotas de todos os bens, já indicou Michel Barnier.

Agora que se formalizou o Brexit, a data final do período de transição ainda não é definitiva e até 1 de julho, Bruxelas e Londres podem acordar o prolongamento do período de transição por mais dois anos por proposta da União Europeia.

Henrique Burnay, cientista político, especialista em Políticas Públicas e consultor equaciona o conjunto de desafios para as empresas portuguesas e os múltiplos estímulos da União Europeia neste início de 2020.