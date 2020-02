Lage não voltou a ver a derrota na Luz contra o FC Porto

Bruno Lage não voltou ver recentemente o jogo contra o FC Porto, na Luz, no início da temporada, que marcou a primeira e única derrota do técnico no campeonato com o Benfica.

"Vi logo a seguir ao jogo, que é o que faço sempre. Faço um resumo, uma análise com os meus jogadores. Em média, vejo duas vezes o jogo. A distância para esse jogo é enorme, vi outros jogos. O FC Porto ficou analisado e fechado na altura", disse, em conferência de imprensa.

O técnico do Benfica deixa elogios à versatilidade do FC Porto, que poderá jogar de várias formas contra o Benfica.

"Olho para o Porto e vejo que há muitas soluções, é só olhar para os 11 que têm sido colocados em campo. O Corona pode jogar a lateral ou ala, o Marega em qualquer posição na frente, 4-3-3 ou 4-4-2, com dois médios-centro, ou dois médios-defensivos. É uma equipa que se monta de diversas maneiras e sempre com enorme qualidade", explica.

No entanto, Lage coloca o foco em voltar a vencer no Dragão, jogo em que o Benfica passou para a liderança na última temporada.

"O nosso foco é fazer um grande jogo. Vemos uma equipa muito bem orientada, com grandes valores e muito difícil de bater, mas temos de estar preparados para isso. Olhar para o jogo que fizemos na época passada, sem medos e receios. Preparamos da melhor maneira para ganhar e jogar bem", aponta.

Jogar para o empate não é opção

Em caso de empate, o Benfica manterá os sete pontos de vantagem para o FC Porto. No entanto, Lage não preparou o jogo nesse sentido: "Se empatarmos e ficarmos felizes, vamos perdendo os pontos que temos de vantagem. O nosso foco é ganhar. Vamos para a 20ª jornada, estamos muito longe do que quer que seja. A nossa preparação é igual".

Weigl "está a melhorar", mas o alemão não revela se poderá ser opção, depois d eter falhado o jogo contra o Famalicão por uma infeção respiratória. "Está a melhorar. É estranho um alemão vir de terras mais frias, chegar cá e constipar-se. Está a melhorar, é uma recuperação lenta, mas está melhor".

Depois da grave lesão de Jardel, que deve afastar o capitão o resto da época, Lage fala nas opções de Samaris e Weigl para a posição de defesa-central. Lage tem apenas à disposição Rúben Dias, Ferro e Morato.

"Temos vários jogadores que podem ocupar a posição. Para além de Samaris, temos o Julian, que também pode jogar lá. No mercado optamos por seguir com estas soluções", explica.

O clássico joga-se no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, com relato e acompanhamento na Renascença.