Gabriel falha clássico por lesão

Gabriel está fora do clássico contra o FC Porto por lesão, avançou o "Record" e confirmou Bola Branca.

O médio brasileiro foi titular contra o Famalicão, na Taça de Portugal, e marcou o golo da vitória das águias, nos descontos, um golo que não celebrou.

Face à ausência de Gabriel, Taarabt deverá ser titular no meio-campo com Julian Weigl, caso o alemão seja opção, depois de ter recuperado de uma infeção respiratória.

O clássico contra o FC Porto, no Estádio do Dragão, joga-se esta sábado, às 20h30, com relato e acompanhamento na Renascença.