Diretor do Corinthians confirma e explica contratação de Yony González ao Benfica

Duílio Alves, diretor de futebol do Corinthians, confirmou que o negócio entre o clube brasileiro e o Benfica por Yony González está fechado.

O "Timão" assegurou o empréstimo do médio colombiano com opção de compra obrigatória, que será paga num período de três anos. O jogador ruma ao Brasileirão sem ter feito qualquer minuto de águia ao peito, num negócio que, segundo a imprensa brasileira, pode render cerca de três milhões de euros ao Benfica, por 50% dos direitos económicos do jogador.

O diretor de futebol do Corinthians revela que a envolvência de outros interessados no dossiê Yony obrigou o clube brasileiro a mudar os moldes do acordo que já estava alinhavado com o Benfica, entendimento esse que previa o empréstimo do colombiano sem a opção de compra vinculativa.

"No caso do Yony, apareceram na imprensa as notícias do negócio com o Benfica e isso atrapalhou a negociação, porque alguns clubes do Brasil e de fora entraram na luta por ele. Mas conseguimos junto do Benfica uma condição muito boa para nós", justifica Duílio Alves.

Negócio de Pedrinho ainda sem fumo branco



Pedrinho é um dos grandes alvos do Benfica para o reforço do plantel da próxima temporada, tal como Bruno Lage já adiantou recentemente em conferência de imprensa. Contudo, a negociação pelo médio ofensivo brasileiro, que se encontra ao serviço da seleção sub-23 do Brasil, ainda não está fechada, como confirma o próprio Duílio Alves.

"Pedrinho não está fechado. Existe uma negociação em andamento, mas é um negócio totalmente independente da situação do Yony", termina.