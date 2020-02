Bruno Lage nem sempre sabe quem vai arbitrar o Benfica

A nomeação de Artur Soares Dias para o clássico com o FC Porto não merece grande atenção de Bruno Lage. O treinador do Benfica não é adepto de grandes comentários sobre os árbitros e revela, inclusivamente, que, por vezes, nem sabe quem vai apitar os jogos da sua equipa.

"Às vezes nem sei bem que vai apitar os nosso jogos. Acho que essa é a melhor forma de estar", diz Lage.

Sem nada a registar sobre a escolha do Conselho de Arbitragem, o treinador do Benfica recorda que Artur Soares já esteve nos jogos da sua equipa "várias vezes" e a sensação que Lage tem é que se trata de um árbitro "com larga experiência neste tipo de jogos". Mas o melhor, conclui o técnico dos encarnados, "é não falar do árbitro".

Tiago Martins é videoárbitro do clássico marcado para este sábado, às 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.