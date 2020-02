Morreu o ator Kirk Douglas

Kirk Douglas deixa "um legado no cinema que vai perdurar nas gerações futuras e uma história enquanto um filantropo de renome, que trabalhou para ajudar o público e trazer paz ao planeta", prossegue a mensagem do filho.

"É com muita tristeza que eu e os meus irmãos anunciamos que Kirk Douglas nos deixou hoje aos 103 anos. Para o mundo era uma lenda, um ator na era de ouro do cinema (...), mas para mim e para os meus irmãos, Joel e Peter, era apenas um pai", escreveu o filho e ator Michael Douglas na página oficial na rede social Facebook.

A carreira de Kirk Douglas começou no teatro e atravessou sete décadas.

Foi o protagonista em dezenas de filmes. Um dos mais conhecidos é "Spartacus", que estreou em 1960.

Foi nomeado três vezes para o Óscar, pelas suas interpretações em "I Walk Alone" (1948) e "Champion" (O Grande Ídolo, 1949), e como produtor em "The bad and the beautiful" (Assim estava escrito, 1952). Mas só haveria de conquistar a estatueta dourada em 1996, quando foi homenageado pela Academia com um Óscar honorário.