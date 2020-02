Morreu o ator Kirk Douglas. Até sempre, "Spartacus"

Kirk Douglas deixa "um legado no cinema que vai perdurar nas gerações futuras e uma história enquanto um filantropo de renome, que trabalhou para ajudar o público e trazer paz ao planeta", prossegue a mensagem do filho.

"É com muita tristeza que eu e os meus irmãos anunciamos que Kirk Douglas nos deixou hoje aos 103 anos. Para o mundo era uma lenda, um ator na era de ouro do cinema (...), mas para mim e para os meus irmãos, Joel e Peter, era apenas um pai", escreveu o filho e ator Michael Douglas na página oficial na rede social Facebook.

O ator norte-americano também recebeu o Cecil B. DeMille, em 1968, que reconhece os artistas que tiveram um grande impacto no mundo do entretenimento.

Foi nomeado três vezes para o Óscar, pelas suas interpretações em "I Walk Alone" (1948) e "Champion" (O Grande Ídolo, 1949), e como produtor em "The bad and the beautiful" (Assim estava escrito, 1952). Mas só haveria de conquistar a estatueta dourada em 1996, quando foi homenageado pela Academia com um Óscar honorário.

Conseguiu alguns pequenos papéis em peças de teatro da Broadway, até ingressar na Marinha dos EUA, em 1941. Prosseguiu a vida militar até 1945, ano em que terminou a II Guerra Mundial.



Regressou à vida civil e, no ano seguinte, estreou-se no cinema, com o filme "The Strange Love of Martha Ivers".

Kirk Douglas, considerado uma das figuras mais respeitadas de Hollywood, fez uma das últimas aparições em público na cerimónia dos Globos de Ouro de 2018.

O ator esteve casado com Diana Douglas, entre 1943 e 1951, e com Anne Douglas, desde 1954.

Hollywood despede-se de Kirk Douglas

Assim que foi conhecida a notícia da morte do ator, seguiu-se uma onda de reações e mensagens de reconhecimento de parceiros do cinema e do mundo das artes.

O realizador Steven Spielberg disse ter sido uma honra trabalhar com Kirk Douglas, que é uma inspiração e conseguiu "conservar o carisma de estrela de cinema até ao fim da sua vida maravilhosa".