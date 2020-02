Cristiano Ronaldo recebeu milhares de mensagens de parabéns

"Felicidades ao homem da minha vida! Que vontade de transportar o nosso amor na tua prenda", escreveu na legenda do vídeo.

Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano, publicou um vídeo no Instagram onde surge a surpeender o jogador com um jipe Mercedes classe G 63 AMG.

Cristiano Ronaldo completou 35 anos quarta-feira e foram muitos os amigos e colegas do jogador que lhe deixaram mensagens de aniversário nas redes sociais.

O treinador do Flamengo, Jorge Jesus, deixou os seus parabéns no Twitter.

Dolores Aveiro, mãe de Cristiano, publicou uma foto onde surge com o filho e o neto Cristianinho no Instagram.

O Sporting Clube de Portugal, clube onde Cristiano Ronaldo deu os primeiros passos na sua já icónica carreira, congratulou o jogador com um vídeo no Twitter. A montagem mostra vários momentos da vida de Cristiano Ronaldo.

A Juventus, atual clube do jogador, também recorreu ao Twitter para deixar a sua mensagem de aniversário a Cristiano.

Em tom de brincadeira, Cristiano Ronaldo publicou um vídeo do seu treino, no dia do seu aniversário, ao qual adicionou a descrição "Parabéns a mim".