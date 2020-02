CCB transmite bailado "A Bela Adormecida" com "produção icónica" da Royal Opera House

O bailado “A Bela Adormecida” é transmitido no grande ecrã do Centro Cultural de Belém (CCB), esta quinta-feira, a partir das 20h00.

Com música de Tchaikovsky e coreografia original de Marius Petipa, o clássico do bailado mundial, que passa em diferido no Grande Auditório do CCB, tem produção da companhia britânica Royal Opera House.

“A Royal Opera House tem um corpo de baile muito famoso, considerado um dos melhores do mundo e as suas produções são icónicas, como é o caso de “A Bela Adormecida”, explica André Cunha Leal, do CCB.

“Há uns anos, o CCB aceitou o desafio de fazer transmissões em direto, ou diferidas, das produções da Royal Opera House”, acrescenta.

“A Bela Adormecida” é uma das peças mais aclamadas de Tchaikovsky, sendo considerada um dos grandes clássicos do mundo erudito e intimamente associado às companhias de bailado russas.