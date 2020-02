Zeca: "Robin Olsen podia ajudar qualquer um dos três grandes"

Robin Olsen "é um guarda-redes muito forte entre os postes" e seria uma boa contratação para o Sporting.

Bola Branca ouviu um antigo companheiro de equipa do sueco, em Copenhaga, Zeca recorda um titular que entre vários atributos, "joga muito bem com os pés, sai bem aos cruzamentos e posiciona-se bem". O médio relembra que o guarda-redes "foi muito importante" no emblema dinamarquês, antes de sair para a Roma. "É um guarda-redes muito completo e podia ajudar qualquer um dos três grandes em Portugal"

Olsen garante "segurança e qualidade de jogo", sendo um internacional com "muita experiência". O português fala da relação do sueco com colegas, sendo "muito brincalhão dentro do balneário".

"É uma pessoa com a qual é fácil lidar e acho que qualquer pessoa que trabalhe com ele gosta dele", acrescenta.



A possibilidade do atual titular do Cagliari chegar ao Sporting, na próxima época, "iria ajudar o Maximiano". Zeca sugere que "com toda a experiência que o Olsen tem, de certeza que vai ajudar e muito o Maximiano".

Regresso a Portugal



Zeca soma seis épocas e meia no Panathinaikos, tendo-se tornado internacional helénico, e as últimas três épocas e meia no Copenhaga, mas o regresso a Portugal não é uma vontade esquecida.

O médio assegura que "gostava de um dia voltar", mas teria que "ser para um clube com grandes ambições". Zeca não admite "trocar um clube que luta sempre para ser campeão e para estar nas competições europeias", por um regresso ao seu país, representando um clube sem objetivos idênticos.

Mas o desabafo leva-o a expressar um sentimento muito português: "Gostava de um dia voltar a Portugal e jogar na Primeira Liga".