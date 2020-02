Rui Barreiro: "Realizar assembleia geral de destituição não faz sentido"

Rui Barreiro sente que convocar uma assembleia geral de destituição no Sporting "não faz sentido" e alega que os "maus resultados desportivos" verificados na presente temporada não são argumento suficiente para levar a esta tomada de posição.

Em declarações a Bola Branca, o ex-conselheiro leonino destaca, em declarações a Bola Branca, que, nos últimos tempos, as assembleias gerais "têm sido tudo menos pacíficas e ordeiras", antes de acrescentar que é preciso dar a hipótese à atual direção do Sporting de se justificar "sem ser apupada ou insultada".

Em causa está o pedido de marcação de uma assembleia geral destitutiva por parte do movimento "Dar Futuro ao Sporting", que entregou à MAG cerca de 3000 votos de sócios do clube, sendo que o órgão presidido por Rogério Alves reconheceu apenas 383 votos válidos.

"Não vejo inconveniente nenhum que, por iniciativa dos órgãos sociais, se possa realizar uma audição aos sócios onde a direção possa dar as explicações que sejam consideradas necessárias e onde os sócios possam questionar e obter os esclarecimentos que procuram", reitera Barreiro, para quem esta altura seria mais propícia para os sportinguistas se preocuparem exclusivamente com o clube, "independentemente de quem são os dirigentes".

Sobre a manifestação marcada para o jogo frente ao Marítimo, Rui Barreiro não se mostra conivente com este tipo de atitude, salientando que, a haver algum tipo de protesto, este devia acontecer antes do jogo.

"Eu prefiro que se manifestem antes do jogo do que durante o jogo. Aquilo que se tem visto no estádio é que as equipas adversárias nem precisam de claques, porque os nossos fazem o trabalho por eles e criam contestação entre os restantes adeptos e para com os jogadores", reforça o sócio, antes de deixar um recado aos restantes associados e simpatizantes do clube.



"Não é com instabilidade sucessiva e com contestações que vamos ajudar a sair o Sporting da situação em que se encontra. Não é a mudar sucessivamente de treinadores ou de órgãos sociais que o Sporting consegue chegar a certos patamares", termina.

A Mesa da Assembleia Geral leonina decide, na próxima terça-feira, se avança com a realização da Assembleia Geral.