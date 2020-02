Papa reza para que se oiça a voz das vítimas do tráfico humano

O Papa Francisco pediu esta quinta-feira que seja escutada a voz das vítimas do tráfico humano.

Todos os meses Francisco escolhe uma intenção diferente de oração e este mês pede: “Rezemos para que o clamor dos irmãos migrantes vítimas do tráfico criminoso seja escutado e considerado”.

No vídeo que acompanha o lançamento do tema do mês Francisco culpabiliza as pessoas que se deixam corromper e que estão dispostas a fazer tudo para enriquecer.

“O dinheiro dos seus negócios sujos e dos seus delitos é dinheiro manchado de sangue. Não estou a exagerar, é dinheiro manchado de sangue”, diz Francisco.

Desde o início do seu pontificado, o Papa Francisco tem dado prioridade à questão dos refugiados e migrantes, visitando-os com frequência nas suas diversas viagens e chegando ao ponto de inaugurar uma escultura no Vaticano em sua honra.