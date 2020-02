Domingos Paciência assume que FC Porto está mais pressionado para o clássico

Domingos Paciência reconhece que o FC Porto vai entrar no clássico com o Benfica com maior pressão para ganhar, de forma a encurtar a desvantagem de sete pontos para o rival. Ainda assim, o treinador e antigo ponta de lança portista não antecipa um favorito.

Em entrevista a Bola Branca, Domingos frisa que "favorito nunca há", devido à natureza específica dos clássicos. No entanto, assume que "os níveis de confiança estão muito mais do lado do Benfica que do Porto".

"É um jogo de 50-50. O Porto está a jogar em casa e tem a necessidade de encurtar a distância para o Benfica de sete pontos para quatro, portanto é um jogo de muita pressão para o Porto. O Benfica sabe que, se ganhar, fica com a entrada do título aberta. Em caso de empate ou de vitória do Porto, muita coisa pode acontecer", assinala.

Porto jogará sem Marega

Domingos Paciência vê um Porto mais equilibrado sem Marega no onze e acredita que Sérgio Conceição voltará a deixar o avançado maliano no banco, à semelhança do que aconteceu na goleada em Setúbal:

"O Porto com Marega é uma equipa que joga muito mais na procura do jogo rápido, chegar à baliza com a profundidade e velocidade do Marega. Sem Marega, é uma equipa mais equilibrada em termos de ocupação de espaço, com mais posse de bola, um jogo mais controlado com e sem bola e consegue ter mais controlo sobre o adversário."



Benfica com moral em alta

Domingos reconhece que o Benfica chega ao Dragão moralizado pela liderança isolada, pelo facto de somar vitórias em todos os jogos fora e pela forma como a equipa está a jogar e a queimar etapas:

"O Benfica respira confiança. Atravessou um período menos bom, de alguma incerteza em relação à sua forma de jogar, mas neste momento, não. O Benfica tem uma equipa muito mais confiante, com jogadores em muito bom momento de forma, casos de Pizzi e de Rafa, que está a fazer a diferença. É natural que o Benfica seja uma equipa mais confiante que o Porto e o Bruno Lage sabe que isso tem vantagens. A equipa, mesmo fora de casa, acredita sempre que pode ganhar."

O FC Porto-Benfica, da 20.ª jornada do campeonato, está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.