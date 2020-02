Abel ​Matos Santos justifica demissão para proteger líder do CDS de "campanha negra"

E depois dirige-se ao presidente do partido, que o convidou para a direção no congresso de Aveiro, em 25 e 26 de janeiro: "Resistiria até ao fim para os combater, se isso te fosse útil. Mas quero preservar-te, a ti e à nossa direção".

Três dias depois da demissão, só esta quinta-feira Matos Santos publicou, no Facebook, a carta de demissão de vogal da comissão executiva dirigida a Rodrigues dos Santos, que afirma querer preservar de ataques vindos de "políticos sem escrúpulos", que nunca identifica, que "não olham a meios para atingir os fins".

Abel Matos Santos, que se demitiu da comissão executiva do CDS-PP na sequência de declarações consideradas antissemitas, justifica a sua saída para proteger a liderança de Francisco Rodrigues dos Santos de uma "campanha negra".

O psicólogo e fundador da Tendência Esperança em Movimento (TEM) afirma ainda esperar que o líder se mantenha "firme no caminho" e na estratégia que "levou muitos militantes" a apoiá-lo no congresso.

O dirigente centrista escreveu que "os ataques" que lhe "foram movidos" eram para prejudicar a liderança por "alguns daqueles que perderam" e que "se prepararam para isto" com o objetivo de praticar "a baixa política".

Abel Matos Santos entrou na corrida à sucessão da ex-presidente do partido, Assunção Cristas, mas não chegou a levar a sua moção a votos, tendo desistido a favor do atual presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos.

O psicólogo-clínico integrou as listas apresentadas pelo atual líder, tendo sido eleito em congresso vogal da comissão executiva.