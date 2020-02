​Universidade de Évora reforça cooperação com São Tomé e Príncipe

A Universidade de Évora (UÉ) vai fortalecer a cooperação na formação e capacitação científica de quadros superiores em São Tomé e Príncipe. A instituição é parceira do "Programa de Apoio Integrado ao Sistema Educativo em São Tomé e Príncipe" (PAISE-STP), lançado recentemente e coordenado pelo Instituto Camões, I.P.



“Fizemos um acordo e assinamos um protocolo para sermos parceiros neste programa financiado pelo Instituto Camões que prevê uma atuação ao nível do ensino superior, coisa que até agora não acontecia”, refere a reitora da UÉ, em declarações à Renascença.

Ana Costa Freitas acrescenta que a instituição vai poder dar “apoio no âmbito, por exemplo, dos serviços administrativos e académicos, o que constitui um passo importante”.

Há muito que a universidade alentejana colabora com este país lusófono. Aliás, na cidade de Évora, o número de estudantes estrangeiros, têm aumentado e de São Tomé, por exemplo, há 159 alunos a frequentar este estabelecimento de ensino superior.

Em abril de 2015, foi assinado um acordo entre os ministros da Educação de Portugal e de São Tomé e Príncipe, abrindo a possibilidade de universidades portuguesas conferirem graus académicos no país, com a Universidade de Évora a dar, assim, inicio ao funcionamento de cursos de mestrado e doutoramento no ano letivo 2015/16.

“Nós começamos em 2015 a fazer os mestrados e, na altura, a universidade de São Tomé tinha 700 estudantes e agora tem três mil”, recorda a reitora.

Ana Costa Freitas sublinha que já foram formados “60 mestres, e temos, já com as teses discutidas, 24 alunos de doutoramento, 10 dos quais acabarão as suas teses ainda este ano”.

O PAISE-STP conta com um orçamento na ordem dos três milhões de euros para um período de três anos e vai permitir, no caso da universidade do Alentejo, intensificar a oferta.

“Ainda não sabemos bem como o podemos fazer, pois os Mestrados surgem de acordo com as necessidades de São Tomé e Príncipe, e com aquilo que a Direção-Geral da Educação, lá e cá, nos autoriza”, esclarece a responsável da academia.

Ana Costa Freitas reconhece, contudo, a importância deste programa, uma vez que “até agora não tínhamos conseguido nenhum projeto do Estado português para esta cooperação que já fazíamos”.

A reitora garante que “vai ser aproveitado este financiamento”, permitindo “aliviar” as contas da instituição, atendendo a que as deslocações e estadias são sempre “muito onerosas e têm de ser bastante ponderadas”.

Atualmente a Universidade de Évora oferece quatro formações: Mestrado em Ciências da Educação - Especialização em Administração Escolar, Regulação e Políticas Educativas; uma Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável em Regiões Tropicais; um Mestrado em Gestão - Especialização em Recursos Humanos e ainda um Curso de Inglês.

Para além da Universidade de Évora, este novo programa do Instituto Camões vai ser executado, até 2022, em parceria com o Instituto Marquês de Valle Flor e a universidade de Aveiro e Évora.