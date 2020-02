Trânsito cortado na A1 após despiste de pesado

A Autoestrada do Norte está cortada no sentido Porto-Lisboa devido a um acidente entre Estarreja e Albergaria, antes da saída para a A-25.

Um pesado que seguia no sentido Sul-Norte embateu no separador central e entrou no sentido contrário, por volta das 4h30.

Não se sabe se há vítimas ou mais viaturas envolvidas neste acidente.

Para quem circula na A1, no sentido Norte-Sul, a melhor opção é sair da autoestrada, em Estarreja, e voltar a entrar em Albergaria.

Para quem segue de Sul para norte é fazer o percurso contrário.