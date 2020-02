PSP volta a alertar para aumento de burlas através do MB WAY

A Polícia de Segurança Pública detetou um aumento de ocorrências relacionadas com burlas através do MB WAY e voltou a deixar alertas, reforçando o aviso que já tinha deixado em novembro passado.



“Se não compreende o funcionamento da aplicação MB Way, recuse o pagamento por esta via”, pode ler-se numa publicação no Facebook.

A PSP aconselha a que, “em caso de dúvida”, o utilizador peça sempre informação ao seu banco sobre o funcionamento da aplicação, antes de a utilizar.

Além disto, deve tentar fazer sempre estas transações de forma presencial, recebendo os pagamentos em mão ou através de transferência bancária.

“Nunca siga instruções de desconhecidos para fazer pagamentos por MB Way”, conclui o texto da polícia.