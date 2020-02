Atividade médica devia ser “profissão de risco e desgaste rápido”

O bastonário da Ordem dos Médicos definiu como essencial tornar a atividade médica como uma “profissão de risco e desgaste rápido” e pediu ao Governo para criar condições para manter os profissionais no SNS.

Na cerimónia de tomada de posse como bastonário no seu segundo mandato, na quarta-feira, Miguel Guimarães considerou “cada vez mais premente salvaguardar a integridade física e mental dos profissionais”, recordando que trabalham sob elevados níveis de stress e ansiedade.

Dirigindo-se à ministra da Saúde, o bastonário indicou como um dos principais desafios do Governo a criação de condições de trabalho para “manter os melhores valores” no SNS, dando-lhes um projeto de trabalho, respeitando-os e valorizando as suas competências.

Miguel Guimarães pediu ainda que se encontrem soluções eficazes para que os doentes “não desesperem nas listas de espera” para consultas ou cirurgias.